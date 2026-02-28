Juventus | Spalletti sceglie il profilo basso
Alla vigilia della partita più importante della stagione, la Juventus si prepara per la sfida contro la Roma all’Olimpico. L’allenatore Spalletti ha deciso di adottare un atteggiamento di massima cautela e di evitare dichiarazioni eccessivamente ottimistiche. La squadra arriva all’appuntamento con alcune assenze e con l’obiettivo di ottenere un risultato che potrebbe influire sulla classifica.
Alla vigilia della partita più importante della stagione – la trasferta della Juventus all'Olimpico contro la Roma (domenica 1 marzo, ore 20:45), scontro diretto che può valere il quarto posto e la prossima Champions League – Luciano Spalletti ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa pre-partita.
Perché il Barcellona vuole Vlahovic nonostante il campionato di basso profilo con la JuventusL'attaccante serbo è sul taccuino del club blaugrana che deve trovare un'alternativa a Lewandowski, 37enne e in scadenza di contratto.
Juventus: Spalletti sceglie il silenzioDopo l’amara eliminazione dai playoff di Champions League contro il Galatasaray (3-2 allo Stadium, non sufficiente per ribaltare il 5-2 dell’andata)...
Juventus, Spalletti verso il rinnovo: la novità sul mercatoLa Juventus pronta a rinnovare con Luciano Spalletti. Il tecnico sarà centrale nel mercato e nel progetto della prossima stagione. europacalcio.it
La Juve è al bivio decisivo: lo scontro diretto con la Roma e la trattativa per il rinnovo di SpallettiLa classifica impone ai bianconeri di evitare una sconfitta traumatica. Nel frattempo si costruisce la squadra del futuro: McKennie vicino alla firma, Vlahovic è un'incognita. E l'allenatore continua ... ilfattoquotidiano.it
Pari beffa a Vinovo La #Juventus Primavera di mister Padoin impatta 2-2 contro il #Cagliari in campionato. Bianconeri avanti grazie alle reti di Montero e Merola, ma i sardi trovano il gol del definitivo pareggio al 92’, gelando il finale. x.com
