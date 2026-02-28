Juventus | silenzio totale

Alla vigilia della trasferta all’Olimpico, la Juventus ha mantenuto il massimo riserbo, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali o comunicati stampa. La squadra si sta preparando senza mostrare segnali di frenesia o commenti pubblici, concentrandosi esclusivamente sull’allenamento e sulla strategia. Nessun membro del club si è espresso sulla partita più importante della stagione, lasciando spazio al silenzio.

Alla vigilia della partita più delicata della stagione – la trasferta all’Olimpico della Juventus contro la Roma (domenica 1 marzo, ore 20:45), scontro diretto per il quarto posto e la rincorsa alla prossima Champions League – Luciano Spalletti ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa pre-partita. Una scelta inedita L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: silenzio totale Leggi anche: Vertenza Sanac: "Un futuro incerto nel silenzio totale di Comune e Regione" Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: “Collaborazione totale, ricongiungimento dChieti - La legale sottolinea l’impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli restano responsabilità dei genitori e chiede al... SIAMO ALLO SCANDALO TOTALE! Contenuti utili per approfondire Juventus. Temi più discussi: Osimhen, gol alla Juve e quel silenzio che fa rumore: rispetto per Spalletti o indizio di mercato?; Champions League, la UEFA paga i bonus: Juventus al top, Napoli ultimo. Ecco tutte le cifre; Fiducia totale in Spalletti: la Juve riparte dalla sua guida. Juventus, Spalletti e il silenzio strategico: Madama cambia volto davanti ai microfoniLuciano Spalletti salta conferenze stampa Juventus: strategia o malessere? Tutti i silenzi della stagione, da quelli arbitrali post Inter o Galatasaray a quelli gestionali come la Roma della prossima ... sport.virgilio.it I silenzi di Spalletti: perché non aveva parlato prima dell'Inter e non lo farà neanche stavoltaCambio di strategia sulla comunicazione del tecnico: già alla vigilia della sfida all'Inter in conferenza era andato Locatelli ... msn.com Conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus Gasperini: equilibrio, gioco e mentalità. Su Dybala: «Sta meglio, lo valutiamo oggi». Su Soulé: rientro non imminente, forse dalla prossima settimana. Obiettivo Restare dentro a tutto, campionato ed Eu - facebook.com facebook Probabile formazione della #Juventus. #RomaJuventus #SerieA #SkySport x.com