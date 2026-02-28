La Juventus si prepara a una svolta importante in vista della stagione 202627, con una strategia rivolta a un cambiamento mirato. La squadra si appresta a disputare una trasferta all’Olimpico contro la Roma, in programma domenica sera alle 20:45, in uno scontro diretto per il quarto posto. La società ha stabilito le linee guida per il progetto che guiderà il club nei prossimi anni.

Con la stagione che entra nel vivo decisivo (trasferta all’Olimpico contro la Roma domenica sera, ore 20:45, scontro diretto per il quarto posto), la Juventus ha definito le linee guida per il progetto 202627. Il patto tra proprietà (John Elkann), dirigenza e Luciano Spalletti è chiaro: il tecnico resta al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: si punta su una rivoluzione mirata

Leggi anche: Juventus, rivoluzione in mediana: Spalletti punta tutto su Tonali e Goretzka

RIVOLUZIONE CANALE 5: GF IN PAUSA, SI PUNTA TUTTO SU SHOW, GAME E SERIE ITALIANECanale 5 è ad un bivio che potrebbe cambiarne il destino e l’identità, o meglio riscoprire la sua vera identità, quella delle origini e dei tempi...

Una raccolta di contenuti su Juventus.

Temi più discussi: Sacchi: Juve, punta sul gioco. Inter, al ritorno sarà una storia diversa. Dea, devi lottare; Roma-Juventus, Rocchi punta su Sozza: il profilo dell'arbitro che piace anche alla Uefa; Juventus, tra i pali si punta su una rivelazione: il nuovo portiere potrebbe arrivare dalla Serie B; Non solo Malen: Gasperini punta su Zaragoza-Venturino-Vaz per il decisivo scontro Champions con la Juve.

Probabili formazioni Juventus–Galatasaray, Spalletti punta su Yildiz, da capire BremerJuventus–Galatasaray: big match europeo tra Spalletti e Buruk La sfida tra Juventus e Galatasaray si preannuncia come uno dei match più attesi della settimana ... tuttojuve.com

Juventus – Galatasaray LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime VideoDove vedere Juventus - Galatasaray in Diretta Tv e Streaming Live, Spareggio Champions League, Mercoledì 25 Febbraio ore 21:00. stadiosport.it

"Le sesquipedali bufale dei media italioti su Osimhen, Tonali e altri top player alla Juventus: tutte balle, l'UEFA a fine maggio metterà il lucchetto al portafogli di Madama". - facebook.com facebook

Pari beffa a Vinovo La #Juventus Primavera di mister Padoin impatta 2-2 contro il #Cagliari in campionato. Bianconeri avanti grazie alle reti di Montero e Merola, ma i sardi trovano il gol del definitivo pareggio al 92’, gelando il finale. x.com