Juventus Koopmeiners deve essere sempre questo

Teun Koopmeiners ha disputato una partita importante contro il Galatasaray nei playoff di Champions League, tornando ai livelli mostrati a Bergamo. La sua prestazione ha rappresentato un passo avanti rispetto alle precedenti apparizioni con la Juventus. Il centrocampista olandese ha dimostrato di essere un elemento chiave nel reparto mediano della squadra in questa gara decisiva.

Koopmeiners è tornato quello di Bergamo contro il Galatasaray La prestazione di Teun Koopmeiners nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray ha segnato una svolta netta rispetto alle apparizioni precedenti in maglia bianconera. Per la prima volta dall’arrivo alla Juventus, l’olandese ha offerto una versione che ricorda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Koopmeiners deve essere sempre questo Koopmeiners, il paradosso Juventus: gioca sempre, convince maiA Pisa è arrivata l’ennesima conferma di una sensazione che accompagna la stagione bianconera da mesi. Leggi anche: Bremer a DAZN dopo Juventus-Lecce: “Siamo la Juventus. La Juventus queste partite deve vincerle. Il calcio è questo” SVILAR ALLA JUVE per KOOPMEINERS La Roma ci PENSA Approfondimenti e contenuti su Juventus. Temi più discussi: Tanti auguri a Koopmeiners e a Milik!; Prima la Champions, poi il mercato: il Galatasaray vuole Koopmeiners, i dettagli; Juventus, il Galatasaray su Koopmeiners, ma Spalletti vuole rilanciarlo: e scoppia il caos sul web; Roma-Juve, la probabile formazione: Koopmeiners in pole e un Bremer in più per Spalletti. Roma, Gasperini spiega il flop di Koopmeiners alla Juventus, smentisce una diceria sugli ex Atalanta e rivela il ruolo di TottiIl tecnico giallorosso Gasperini punta al successo per spingere i bianconeri a -7 in classifica, incerto il recupero di Dybala: il paragone con Spalletti ... sport.virgilio.it Gasperini: Juve palestra incredibile. E su Koopmeiners ribalta il teorema: Non tutti cosìLa conferenza del tecnico della Roma alla vigilia dello scontro Champions contro la squadra di Spalletti: Su Soulé navighiamo a vista, Dybala in forse. Totti? Gioca ... tuttosport.com Gasperini verso Roma-Juventus «È una Roma diversa rispetto all’andata, cresciuta tatticamente e nella personalità. È anche una Roma superiore alla Juventus» «All’andata eravamo un po’ più rimaneggiati, soprattutto in difesa, mancava qualcuno. Però - facebook.com facebook Pari beffa a Vinovo La #Juventus Primavera di mister Padoin impatta 2-2 contro il #Cagliari in campionato. Bianconeri avanti grazie alle reti di Montero e Merola, ma i sardi trovano il gol del definitivo pareggio al 92’, gelando il finale. x.com