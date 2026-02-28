Juan Jesus | Un Napoli completo avrebbe dato fastidio a tante squadre

Dopo la vittoria del Napoli sul Verona con il risultato di 2-1, il difensore Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha affermato che un Napoli al suo massimo avrebbe rappresentato un ostacolo significativo per molte squadre. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo la partita, senza ulteriori commenti o analisi.

Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Juan Jesus Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Verona-Napoli 1-2. “Il giallo ci sta, sono cose che sono nel mio compito, ci sta fare un fallo in più. C’era fuorigioco prima secondo me. È difficile che io sbagli una linea”. “Contento per Lukaku che ci ha dato una mano, ci è mancato tanto tempo, è stato quattro mesi fuori. È stato un professionista come tutti noi e ci ha dato una mano nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un brutto periodo durante il quale abbiamo perso calciatori importantissimi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

