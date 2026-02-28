Jordan Parks | Lavoriamo con massima concentrazione

Il team veneziano sta affrontando con grande concentrazione le ultime settimane di campionato e le competizioni europee. Jordan Parks ha dichiarato che tutto il gruppo si sta impegnando al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le partite più importanti sono ormai vicine e la squadra si prepara a dare il massimo in questa fase decisiva.

Con l'approssimarsi di un momento cruciale della stagione, il focus si concentra sulle strategie di una delle squadre più rappresentative del basket italiano. La pausa tra le gare, se da un lato permette un recupero fisico e un approfondimento tecnico, dall'altro pone l'accento sulla rinnovata motivazione e sulla preparazione mentale per sfide di grande rilevanza. Il vicecapitano ha sottolineato come il break di fine febbraio rappresenti un'occasione favorevole per intensificare gli allenamenti in palestra, con attenzione particolare agli aspetti atletici, tecnici e tattici. La squadre si concentra con impegno sui prossimi impegni, pronti a trarre insegnamenti dalla recente eliminazione dalla Coppa Italia.