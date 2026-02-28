Jashari e il corto muso | la chiave che può alzare il livello del Milan

Il Milan ha ottenuto una vittoria, ma spesso il risultato arriva con margini stretti. Il cosiddetto “corto muso” rappresenta una caratteristica distintiva della squadra, che si manifesta nelle partite più difficili. Questa tendenza, pur essendo diventata un tratto riconoscibile, evidenzia anche alcune criticità a livello di prestazioni. La squadra si confronta con questi aspetti ogni volta che scende in campo.

Dall'assist per Rafael Leao al desiderio di incidere negli ultimi metri: Ardon Jashari alza l'asticella. Il suo avanzamento può essere la chiave per superare il "corto muso". Il Milan vince, ma spesso lo fa sul filo. Il "corto muso" è diventato un marchio di fabbrica rossonero, ma anche un limite strutturale. È in questo contesto che si inseriscono le parole di Ardon Jashari a SportMediaset: "Mi sento al 100% e voglio segnare". Una dichiarazione che arriva a pochi giorni dalla trasferta di domenica contro la Cremonese alle 12:30, occasione per mettere subito in pratica le sue intenzioni.

