J-ax canta laghèe da Sanremo | Grande Van De Sfroos forever!

Ieri a Sanremo era la notte delle cover. J-ax, in gara con Italia Starter Pack, si è presentato sul palco dell'Ariston per cantare E la vita, la vita accompagnato dalla La Ligera County Fam, ovvero Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. . 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tutto esaurito per Davide. Van De SfroosArriverà in Brianza accompagnato da una piccola orchestra, per due concerti in cui rileggerà le sue canzoni storiche e più amate dal pubblico con una...

Aggiornamenti e notizie su Van De Sfroos.

Sanremo 2026, J-Ax canta Italia starter pack. Testo e di cosa parla la canzoneJ-Ax il rap italiano l’ha inventato prima che diventasse mainstream: freestyle taglienti, ritornelli pop che entrano in testa al primo ascolto e palchi condivisi con gli Articolo 31, un duo che ha ... dilei.it