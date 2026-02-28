L’Italia sta attraversando un periodo di transizione tra piogge intense e temperature inaspettatamente alte per questa stagione. Dopo un febbraio segnato da piogge record e l’influenza di un anticiclone africano, si prevede una settimana con alcune precipitazioni. Tuttavia, il clima caldo e anomalo continuerà a dominare, con l’arrivo della primavera.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Febbraio tra anticiclone africano e piogge record. Qualche pioggia aprirà la settimana, ma sarà soprattutto il caldo anomalo a caratterizzare l’Italia con l’avvicinarsi della primavera. Febbraio si chiude infatti dopo settimane segnate dalla presenza dell’anticiclone africano, che ha riportato temperature miti e clima insolitamente caldo, ma anche precipitazioni abbondanti e livelli di umidità che non si registravano da venticinque anni. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, le “sette settimane torrenziali” che hanno contraddistinto l’inizio del 2026 porteranno febbraio a classificarsi come il secondo mese di febbraio più piovoso del XXI secolo in Italia, subito dopo il primato dell’inverno eccezionale 2013-2014. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia tra ultime piogge e primo caldo primaverile: inverno verso la chiusura

Italia tra le ultime piogge e l'anticiclone che porta il “caldo”: arriva l'anticipo di primaveraNelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l'Appennino.

Meteo, ultime piogge su Sicilia e Calabria: poi arriva il caldo anomalo dell’ImmacolataMeteo: stop alle perturbazioni nei prossimi giorni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo.

Contenuti utili per approfondire Italia.

Temi più discussi: Meteo. Nuovo vortice tra giovedì e venerdì. Torna il maltempo con piogge, temporali, vento e neve anche a quote basse. Le ultime novità; Maltempo sull’Italia, ultime piogge: nel weekend torna il sole; Finalmente sole e caldo, ecco quanto dura: le previsioni meteo; Sicilia tra ultime piogge e sole pieno: nel weekend si sfiorano i 22°C.

Meteo, sbalzi termici: dopo settimane di piogge, picchi di 19°C al Nord e 22°C al Centro-Sud. Parla TediciFebbraio 2026 va in archivio con un volto bifronte: saluta chiudendo sotto un poderoso anticiclone africano, ma entra ufficialmente negli annali della climatologia come uno dei mesi più piovosi e ... ilmeteo.it

Evoluzione a lungo termine: ecco quando potrebbero tornare le piogge sull’Italia e quando anche il freddo(METEOGIORNALE.IT) L'alta pressione dominerà la scena per tutta questa settimana sul Mediterraneo centrale e ... msn.com

Il presidente Usa: «Una nobile missione» https://www.lacnews24.it/italia-mondo/israele-e-usa-bombardano-liran-e-guerra-in-medioriente-attacco-preventivo-i-media-azione-piu-estesa-di-quella-di-giugno-fz7pxo10 - facebook.com facebook

Da Manchester all’Italia, la sinistra si interroga Il risultato inglese fa discutere il campo largo. Bonelli lancia Avs: «Puntiamo al 10%» Scotto (Pd) «Se tagli la spesa sociale perdi» Il ruolo delle seconde generazioni e dei movimenti @amicoFaralla x.com