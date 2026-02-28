Un uomo di 67 anni è deceduto oggi in ospedale dopo essere stato investito da un autobus dell’ Amtab, la società di trasporto pubblico di Bari, nel tardo pomeriggio di ieri. L’incidente si è verificato nel centro della città, senza altri coinvolti o testimoni ufficiali. La tragedia ha portato alla sospensione temporanea delle corse di linea e all’apertura di un’indagine.

Un uomo di 67 anni è morto oggi in ospedale dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio di ieri da un autobus dell’Amtab, l’azienda municipalizzata dei trasporti di Bari. L’incidente è avvenuto in piazza Moro, nella zona delle stazioni ferroviarie e del capolinea degli autobus, un’area particolarmente trafficata.Il pedone sarebbe stato travolto dal mezzo durante una manovra. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato al Policlinico di Bari, dove è deceduto in serata a causa delle gravi ferite riportate. La Polizia locale ha sequestrato l’autobus e acquisito le immagini della videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, la tragedia al capolinea dei bus: travolto così, atroce!

Tragedia mortale in Italia, travolto da un tir in città: impatto violentissimo. La scena atroceUn venerdì mattina iniziato come tanti si è trasformato in tragedia a Genova, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale...

Tragedia in Italia, travolto e ucciso da un camion: com’è potuto succedere. Morte atroceIl sole di mezzogiorno ha illuminato una scena straziante alle porte di Milano, dove un mercoledì ordinario si è trasformato in tragedia.

Italia, assalto a pullman tifosi del Pistoia basket con sassi e mattoni: morto uno dei due autisti

Approfondimenti e contenuti su Italia.

Temi più discussi: Metanolo, la tragedia che ha cambiato per sempre il vino italiano; Tragedia al porto di Livorno: barca si ribalta, un morto; Il ruolo dell’Italia nell’inchiesta a Crans-Montana e nel Consiglio di pace di Trump; Giovane morto nei Grigioni: la tragedia non diventi un nuovo braccio di ferro tra Italia e Svizzera.

Tragedia al Giro d’Italia: un’auto investe un commissario di gara, è in gravissime condizioniTragedia al Giro d’Italia. La corsa ha subito una modifica del percorso a causa di un terribile incidente. Un’automobilista ha investito un motociclista che faceva parte del servizio d’ordine, dopo ... 105.net

Trapianto fallito al Monaldi, morto il piccolo Domenico. Meloni: «L'Italia si stringe nel dolore». Manfredi: «Grande tragedia»Numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano da tutto il mondo della politica, nazionale e locale, per la scomparsa del piccolo Domenico Caliendo, ... msn.com

De Gasperi, quando l'Italia guidava l'Europa. Le ultime parole alla figlia: «Ho fatto tutto ciò che era in mio potere, la mia coscienza è in pace» x.com

Precisazione al post precedente. In Italia credo che ci sia un altissimo tasso di invidiosi, analfabeti funzionali, nonché di gente che giudica senza sapere un c***o del sottoscritto. Oltretutto c’è spesso scarsa fiducia nel credere a ciò che uno dice. Nel post antec - facebook.com facebook