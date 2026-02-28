Israele | Raid mirati per uccidere Khamenei

Israele ha annunciato di aver condotto raid mirati con l’obiettivo di eliminare alti ufficiali iraniani e leader politici, tra cui il leader supremo Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeshkian. Durante gli attacchi sono state riportate vittime tra i comandanti dei Pasdaran e altri ufficiali di rilievo. Le operazioni sono state definite come interventi specifici contro obiettivi strategici iraniani.

Gli attacchi israeliani erano “raid mirati” con l’obiettivo di eliminare alti ufficiali iraniani e leader politici, tra cui il leader supremo Ali Khamenei e il presidente Masoud Pezeshkian. Lo riferisce Axios, secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero partecipato direttamente a questi attacchi limitandosi a fornire fuoco di copertura e a dirigere i suoi raid sulle infrastrutture militari chiave. Stando a Cnn, oltre a Khamenei, sarebbero stati presi di mira anche il capo di Stato maggiore delle forze armate Sayyid Abdolrahim Mousavi, il leader dei pasdaran Mohammad Pakpour, il segretario del Consiglio di difesa Ali Shamkhani e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Ali Larijani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Usa e Israele attaccano l’Iran: raid su Teheran e altre città. Caccia a KhameneiTeheran, 28 febbraio 2026 – L’escalation in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo livello nella giornata di sabato 28 febbraio 2026.

Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione militare contro l’Iran, con raid che nelle prime ore del mattino di sabato 28 febbraio hanno colpito diversi obiettivi nel Paese. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Teheran e in numerose altre città x.com