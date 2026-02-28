Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco con 200 caccia contro l’Iran, che ha risposto con una serie di missili. Durante gli scontri, una scuola è stata colpita, provocando la morte di 85 persone. Israele ha dichiarato che si tratta di un attacco preventivo volto a eliminare le minacce allo Stato. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino.

Un «attacco preventivo» per «rimuovere le minacce allo Stato». Israele annuncia così, di primo mattino, l’avvio delle ostilità contro l’Iran. Un attacco condotto insieme agli Stati Uniti, da dove il presidente Donald Trump lancia il suo avvertimento: Teheran «non avrà il nucleare», le Guardie Rivoluzionarie depongano le armi o affronteranno una «morte certa». Operazione conclusa L'operazione è stata conclusa, come dichiara l'esercito israeliano: «Poco fa, l’Idf ha completato un ampio attacco contro i sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano», ha dichiarato l’esercito. «Uno degli attacchi era diretto contro un avanzato sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell’Iran occidentale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Israele e Usa attaccano l'Iran con 200 caccia e Teheran risponde con missili. Colpita una scuola: 85 morti

Leggi anche: Israele e Usa attaccano l'Iran, allarme in tutto il Golfo. Teheran risponde con missili: "Reazione schiacciante". Colpita una scuola: 85 morti

Usa e Israele attaccano l’Iran: uccisi membri del regime. Teheran risponde con missili. Allarme in tutto il GolfoTEL AVIV – Usa e Israele hanno lanciato oggi, sabato 28 febbraio 2026, un attacco all’Iran.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Altri aggiornamenti su Israele.

Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it

Israele e Usa attaccano l'Iran, la risposta: Missili contro basi americaneAggiornamenti sull’azione congiunta di Israele e USA contro l’Iran. La risposta di Teheran e le reazioni internazionali. notizie.it

Iran accusa Israele e USA di massacro a Minab: scuola elementare colpita, almeno 51 studentesse - facebook.com facebook

Quali paesi sono stati colpiti dall’Iran, oltre a Israele x.com