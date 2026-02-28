Iran von der Leyen e Costa | Sviluppi preoccupanti serve moderazione

Le reazioni internazionali all’attacco di Usa e Israele in Iran si concentrano sull’appello alla moderazione e sull’allarme per i recenti sviluppi. Von der Leyen e Costa hanno espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di evitare escalation e di mantenere la calma. Le dichiarazioni arrivano mentre la situazione sul campo continua a evolversi, suscitando attenzione e timori tra le diplomazie di vari paesi.

Le reazioni internazionali all'attacco di Usa e Israele in Iran vertono sull'invito alla moderazione e alla preoccupazione per gli sviluppi della situazione. "Gli sviluppi in Iran sono molto preoccupanti". Lo scrivono in un post su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ed il presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, esortando le parti "alla moderazione". "Restiamo in stretto contatto con i nostri partner nella regione e riaffermiamo il nostro fermo impegno a salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionale", sottolineano i due leader Ue, secondo cui "è di fondamentale importanza garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o indebolire il regime globale di non proliferazione".