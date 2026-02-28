Iran perché proprio adesso? Un attacco più per necessità che per convinzione

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'Iran, pochi mesi dopo un precedente intervento avvenuto il 22 giugno, che aveva colpito i siti nucleari di Fordow, Natanz ed Esfahan. L'azione si inserisce in una serie di operazioni militari contro obiettivi iraniani, con attacchi ripetuti in tempi ravvicinati. La decisione arriva in un momento di particolare tensione tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran dopo pochi mesi. Era già successo il 22 giugno quando erano stati colpiti i siti nucleari iraniani di Fordow, Natanz ed Esfahan. I raid, condotti con bombardieri stealth e missili da crociera nell'operazione Midnight Hammer, erano stati rivendicati dal presidente americano Donald Trump, che ha dichiarato: “Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran”, definendolo un “successo spettacolare”. Teheran aveva condannato l'azione come una grave violazione della propria sovranità. Dopo così pochi mesi appare chiaro che di spettacolare ci fosse davvero ben poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Attacco Usa e Israele all'Iran, perché Trump ha deciso di colpire proprio adesso

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

