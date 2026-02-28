Iran la profezia di Calenda | Perché l' attacco è un pericoloso azzardo

In Italia, Carlo Calenda ha commentato l’escalation tra Stati Uniti e Iran, evidenziando come l’attacco rappresenti un azzardo pericoloso. La situazione si è intensificata con operazioni militari statunitensi e israeliane all’interno del territorio iraniano, facendo scattare un acceso dibattito tra le forze politiche. La vicenda ha suscitato reazioni e analisi di vari esponenti politici, senza tuttavia coinvolgere figure o nomi specifici.

Il leader di Azione mette in dubbio la coerenza della scelta militare di Washington, sottolineando la (presunta) assenza di un piano per il "dopo" Il dibattito politico sull'escalation tra Stati Uniti e Iran, culminata con attacchi militari statunitensi e israeliani sul territorio iraniano, ha registrato anche la presa di posizione di Carlo Calenda. In un contesto internazionale già segnato da forti reazioni e richieste di de-escalation da parte di numerosi Paesi e organismi multilaterali, il leader di Azione ha sollevato dubbi sulla strategia e sulle conseguenze di tali mosse. Nel commentare l'intervento statunitense, Calenda ha parlato della mancanza di una visione definita per il "dopo" dell'attacco.