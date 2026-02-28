Iran Khamenei è morto | l’annuncio da Israele

Un annuncio diffuso da Israele afferma che l'ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell'Iran, è morto. Secondo quanto riportato, Khamenei è stato ucciso durante un attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. La notizia ha suscitato grande attenzione internazionale.

(Adnkronos) – L'ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell'Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell'attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell'ayatollah. Il corpo di Khamenei è stato estratto. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Attacco all’Iran, giallo su Khamenei: Israele lo dà per morto ma, Teheran negaÈ mistero sulla sorte della Guida Suprema iraniana Alì Khamenei, poche ore dopo l’avvio degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro...

Leggi anche: Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai Chi è l'ayatollah

Attacco all’Iran, Netanyahu: Segnali che Khamenei è morto. News live: oltre 200 vittime, Teheran colpisce in tutto il Golfo. Idf: Bombe a grappolo su IsraeleL’operazione preventiva di Israele e Usa. I missili distruggono il compound dell’ayatollah, morti genero e nuora. Strage di bambini in una scuola di Minab. La risposta iraniana contro Tel Aviv, colp ... quotidiano.net

Per i media israeliani Khamenei è morto. L'Iran smentisce, Araghchi: Per quanto ne so sta beneLe immagini satellitari mostrano il compound dove vive la Guida Suprema rasa al suolo, ma non è chiaro dove si trovasse l'Ayatollah al momento ... huffingtonpost.it

