Iran iniziato l' attacco di Usa e Israele | la diretta

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato operazioni militari contro l'Iran. Un funzionario americano ha confermato che anche l’attacco statunitense è in corso, mentre l'agenzia iraniana Fars ha segnalato esplosioni a Teheran. La notizia si diffonde mentre Israele annuncia l’inizio delle azioni e fonti statunitensi riferiscono dell’avvio delle operazioni militari.

Un funzionario degli Stati uniti ha riferito che anche l'operazione militare Usa contro l' Iran è in corso, riferisce il New York Times, dopo l'annuncio israeliano dell'inizio di un attacco e la conferma da parte dell'agenzia di stampa iraniana Fars di esplosioni a Teheran. Secondo fonti israeliane, l'attacco era programmato "da settimane". Ore 8.36: Trump, "l'obiettivo è difendere il popolo americano" - "Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth. Ore 8.31: Esplosioni in diverse città. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Israele e Usa lanciano attacco preventivo all'Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, alla Farnesina al lavoro l'Unità di crisi"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti", ha annunciato il ministro della Difesa Israel...

Iran: "Pronti a rispondere in modo deciso a Israele e Usa". Media: "Possibile attacco nelle prossime 24 ore".

È iniziata la guerra all'Iran. Israele annuncia «l'attacco preventivo»Due colonne di fumo nero a Teheran e le parole del ministro della Difesa israeliano, Katz: dobbiamo rimuovere le minacce al nostro Stato

Attacco all'Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: Azione preventivaPrima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani. Segnalate esplosioni a Teheran

Israele e Usa attaccano l'Iran: esplosioni a Teheran e in diverse città del Paese | Sirene d'allarme a Gerusalemme

Tg1. . #Israele: "attacco preventivo all'Iran". Sirene d'allarme a #Gerusalemme. #Tg1 Maria Gianniti e Sergio Paini