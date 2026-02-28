Iran iniziato l' attacco di Usa e Israele | dubbi sull' uccisione di Khamenei la diretta

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'operazione militare contro l'Iran, secondo fonti ufficiali e media internazionali. Un funzionario americano ha confermato che le forze statunitensi sono coinvolte, mentre l'agenzia iraniana Fars ha segnalato esplosioni a Teheran. Israele aveva annunciato l'inizio di un attacco, e la notizia viene riportata in diretta con dettagli sugli sviluppi in corso.

Un funzionario degli Stati uniti ha riferito che anche l'operazione militare Usa contro l' Iran è in corso, riferisce il New York Times, dopo l'annuncio israeliano dell'inizio di un attacco e la conferma da parte dell'agenzia di stampa iraniana Fars di esplosioni a Teheran. Secondo fonti israeliane, l'attacco era programmato "da settimane". Ore 18.30: Idf: "Attacco all'Iran il più grande di sempre in storia aeronautica Israele" L'attacco condotto oggi Israele contro l'Iran, con l'impiego di 200 caccia, "è il più grande nella storia dell'aeronautica militare israeliana, eseguito dopo un'attenta pianificazione e con un'intelligence di alta qualità, sincronizzando centinaia di aerei contemporaneamente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

