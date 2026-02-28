Iran fonti Israele | Bassa possibilità che Khamenei sia sopravvissuto

Nelle prime ore del 28 febbraio, si sono verificati scontri tra Israele e Iran, con l’esercito israeliano che ha condotto un attacco considerato preventivo. In risposta, le forze iraniane hanno lanciato una rappresaglia. Secondo fonti israeliane, le possibilità che il leader iraniano sia ancora vivo sono basse. La situazione si è sviluppata rapidamente con azioni militari da entrambe le parti.