Iran fonti Israele | Bassa possibilità che Khamenei sia sopravvissuto
Nelle prime ore del 28 febbraio, si sono verificati scontri tra Israele e Iran, con l’esercito israeliano che ha condotto un attacco considerato preventivo. In risposta, le forze iraniane hanno lanciato una rappresaglia. Secondo fonti israeliane, le possibilità che il leader iraniano sia ancora vivo sono basse. La situazione si è sviluppata rapidamente con azioni militari da entrambe le parti.
Nelle prime ore del 28 febbraio si è registrata una rapida escalation militare tra Israele e Iran, con un attacco definito “preventivo” da parte israeliana e una successiva rappresaglia iraniana. Diverse esplosioni sono state segnalate a Teheran e in altre aree del Paese, mentre in Israele sono scattati sistemi d’allarme in più città. Le informazioni disponibili restano parziali e in aggiornamento, con versioni differenti sui bersagli colpiti e sul bilancio complessivo. Secondo quanto riferito da agenzie internazionali citando dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano, l’operazione sarebbe stata avviata con l’obiettivo di neutralizzare una minaccia ritenuta imminente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
