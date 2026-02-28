Iran attaccato anche il palazzo dei servizi segreti Il colpo di Usa e Israele al regime

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'Iran, colpendo il palazzo dei servizi segreti. Le immagini mostrano il danno subito dalla struttura, che si trova nel territorio iraniano. Il blitz è stato annunciato come un’azione militare congiunta, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle vittime. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e immagini pubblicate online.

Usa e Israele hanno lanciato un attacco all'Iran. Ecco le immagini del palazzo dei servizi segreti di Teheran in fiamme, . 🔗 Leggi su Iltempo.it

iran attaccato anche il palazzo dei servizi segreti il colpo di usa e israele al regime
© Iltempo.it - Iran, attaccato anche il palazzo dei servizi segreti. Il colpo di Usa e Israele al regime

