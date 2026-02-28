Iran Araghchi | Per quanto ne so Khamenei è vivo

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che, secondo le sue informazioni, l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è ancora vivo. La sua affermazione è stata rilasciata durante un’intervista alla Nbc. La notizia riguarda lo stato di salute del leader iraniano, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.

“Per quanto ne so la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è ancora viva”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista alla Nbc. Araghchi ha confermato che “due comandanti” sono morti, ma che alti funzionari del regime sono sopravvissuti tra cui il capo della magistratura e il presidente del parlamento. “Ognuno è ora al suo posto, stiamo gestendo la situazione e tutto va bene”, ha concluso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

