Iolisca Occioni di Cene festeggia 98 anni a Sanremo | Grande emozione amo il Festival

Iolisca Occioni Bazzana di Cene ha compiuto 98 anni a Sanremo, il giorno della finale del Festival della Canzone Italiana. La donna ha deciso di festeggiare il compleanno nella città ligure, dove si trova in questo momento, seguendo con entusiasmo l’evento musicale. La sua passione per il Festival è nota e il momento ha rappresentato un’occasione speciale per lei.

La spettatrice decana della storica kermesse canora non si è mai persa un’edizione: quest’anno ha assistito alla serata inaugurale e a quella delle cover È un compleanno speciale per Iolisca Occioni Bazzana di Cene. Sabato 28 febbraio, giorno in cui si svolge la finale del Festival di Sanremo, spegne 98 candeline e festeggerà proprio nella cittadina ligure dove è in corso il festival della Canzone italiana, che segue da sempre con tanta passione. La prestigiosa kermesse canora, giunta alla 76esima edizione, per lei è una vera e propria tradizione: ogni anno si reca nella città dei fiori per parteciparvi di persona. È un appuntamento fisso: non se lo perde mai e sin da giovanissima andava in riviera per accompagnare sua madre Paola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

