Investe un carabiniere durante un controllo | arrestato minorenne a Borgo Nuovo

Un minorenne è stato arrestato a Borgo Nuovo dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un militare durante un tentativo di fuga. L’incidente è avvenuto durante un controllo di routine, quando il giovane ha travolto il carabiniere nel tentativo di allontanarsi. L’arresto è stato eseguito immediatamente sul posto.

Un minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Borgo Nuovo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un militare nel tentativo di sottrarsi a un controllo.L’episodio si è verificato nel quartiere palermitano nel corso di un servizio di pattugliamento. Il giovane è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Morsi a carabiniere durante un controllo: arrestato ghaneseUn uomo di 50 anni, di origini ghanesi, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Secondigliano dopo aver aggredito un militare durante un...

Morde al petto un carabiniere durante un controllo: arrestatoUn 50enne è stato arrestato nel quartiere di Secondigliano per aver aggredito un carabiniere durante un controllo in strada.

Tutto quello che riguarda Borgo Nuovo.

Temi più discussi: Investe un vigile dopo una tentata truffa, arresto convalidato per un 22enne; Donna investe un adolescente che attraversa la strada: positiva all'alcoltest, denunciata e patente ritirata. Il ragazzo portato in...; Investe una donna sul marciapiede ma non se ne accorge, poi torna indietro: la 44enne trasferita all'ospedale in elicottero; Anziana ferita da un truffatore dopo il trucco del finto carabiniere a Faenza arrestato 43enne.

Investe un anziano ciclista e scappa: rintracciato giovane friulanoAiello del Friuli, investe un 74enne e fugge: denunciato 28enne. Altri interventi dei Carabinieri tra alcol e furti. nordest24.it

Incidente ad Aiello del Friuli: investe ciclista e fugge, denunciato 28enneInveste un 74enne ad Aiello del Friuli e fugge: 28enne denunciato. Controlli dei Carabinieri anche per guida in stato di ebbrezza e furto. lamilano.it

Borgo Nuovo. Rap interviene con attività di pulizia postazione con annesso svuotamento campane e ritiro ingombranti illecitamente abbandonati nelle vie: Zumbo, Calandrucci, Cammarano, Erice, Acireale, largo Cefalù, Pozzillo, Casteltermini. Foto prima e do x.com

Rinnovato lo Spazio Gioco al nido L’Albero Verde di Borgo Nuovo - facebook.com facebook