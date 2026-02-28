Inverni sempre più miti il 25% di acqua in meno sulle montagne della Lombardia

Le nevicate delle ultime settimane in Lombardia non hanno portato a un miglioramento delle riserve idriche, che continuano a registrare un calo del 25% rispetto agli anni precedenti. Le montagne della regione, solitamente fonte di approvvigionamento, mostrano ancora livelli di acqua molto inferiori alla norma. I dati ufficiali indicano che le riserve sono in situazione di criticità e il livello di neve rimane sotto la media stagionale.

Milano, 28 febbraio 2026 – Le nevicate delle ultime settimane non sono bastate a incidere sullo stato delle riserve idriche lombarde. L'ultimo bollettino di Arpa Lombardia, pubblicato il 26 febbraio, evidenzia, infatti, una variazione del 17% del manto nevoso rispetto alla settimana del 15 febbraio; tuttavia, rispetto alla media del periodo 2006-2025, le riserve di acqua generate dalla neve sono il circa il 27,9% in meno, come media dei diversi bacini idrici. Vanno meglio le riserve d'acqua rappresentate dai laghi, +16,7%, mentre gli invasi sono al -25% della media degli ultimi vent'anni, alle soglie della primavera.