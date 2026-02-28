Inter Genoa tv | il canale che trasmetterà la gara

Inter e Genoa si affrontano alla 27ª giornata del campionato di Serie A 20252026 a San Siro. La partita sarà trasmessa su Inter Genoa tv, il canale dedicato alla copertura dell'incontro. La sfida si svolge nel contesto della stagione in corso, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Inter Genoa tv. Prosegue il campionato di Serie A 20252026 e a San Siro va in scena Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono consolidare il primato in classifica, mentre il Genoa guidato da Daniele De Rossi è a caccia di punti pesanti per la propria stagione. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. Inter Genoa tv e streaming. Per chi non sarà presente sugli spalti, la gara sarà visibile in diretta sia su DAZN sia su Sky. DAZN, che trasmette tutte le partite di ogni giornata di Serie A 202526, renderà disponibile il match attraverso la propria piattaforma, accessibile con le consuete credenziali su smart TV, console di gioco, Sky Q e dispositivi compatibili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

