Oggi, sabato 28 febbraio, l'Inter affronta il Genoa a San Siro nella 27esima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'incontro dal vivo. Le formazioni probabili sono state annunciate e le formazioni ufficiali saranno disponibili poco prima del calcio d'inizio.

(Adnkronos) – L'Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 28 febbraio, i nerazzurri sfidano il Genoa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dall'eliminazione in Champions League per mano del BodoGlimt, che si è imposto al ritorno dei playoff 2-1. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Genoa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Genoa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvL’Inter scende in campo contro il Genoa oggi, sabato 28 febbraio, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica sul Milan e...

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A

Altri aggiornamenti su Inter Genoa.

Temi più discussi: Inter-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter-Genoa: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Dove vedere Inter-Genoa sabato sera in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Inter-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN.

Inter – Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingInter – Genoa dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Inter-Genoa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvLa formazione titolare dell'Inter nel match di Champions League contro il Bodo/Glimt, Milano, 24 ... msn.com

TS - Verso #Inter- #Genoa: Carlos Augusto certo di un posto, in attacco Thuram è favorito su Esposito e Bonny x.com

La probabile formazione dell'Inter per la sfida di questa sera contro il Genoa #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #InterGenoa - facebook.com facebook