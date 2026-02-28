Alle 20.45 allo stadio di San Siro si gioca Inter Genoa, incontro valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. La partita si svolge tra le due squadre e sarà trasmessa in diretta. I tifosi sono pronti ad assistere al calcio d’inizio, con le squadre che si preparano a scendere in campo. Segui la partita con aggiornamenti in tempo reale.

Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Genoa LIVE: manca sempre meno al calcio d’inizio!

Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Inter in campo! A breve il calcio d’inizioDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A...

Leggi anche: LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: manca poco al fischio d’inizio

GENOA INTER in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming]

Contenuti utili per approfondire Inter Genoa.

Temi più discussi: De Rossi avverte: Inter forte, ma niente mediocrità!; Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data e l'orario della stracittadina di marzo: è ufficiale; Finale | Real Madrid - Baskonia in Diretta Streaming; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi.

Inter-Genoa, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per smaltire il BodoL'Inter riceve il Genoa a San Siro nel 27° turno di Serie A. I nerazzurri, che vengono dall'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, sono primi nella classifica del campionato ... tuttosport.com

LIVE - Inter-Genoa, squadre rientrate negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d'inizio a San SiroINTER-GENOA 0-0 LIVE MATCH 20.34 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio. ----- IL TABELLINO INTER-GENOA 0-0 INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, ... fcinternews.it

#Inter- #Genoa, le formazioni ufficiali x.com

La formazione ufficiale dei nerazzurri per Inter-Genoa Alcuni di cambi nell'11 titolare di Chivu. Senza Bastoni squalificato, resta a riposo anche Bisseck: giocano De Vrij (e non Acerbi a sropresa) e Carlos Augusto. In attacco c'è Bonny, in panchina Pio Esp - facebook.com facebook