Inter Genoa formazioni ufficiali | c’è De Vrij l’attacco parla francese

Le formazioni ufficiali di Inter e Genoa sono state rese note, con l’Inter che schiera De Vrij in difesa e un attacco composto da giocatori francesi. La partita si gioca a San Siro, dove i nerazzurri cercano di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica, dopo le polemiche successive all’eliminazione europea contro il BodoGlimt.

Inter Genoa formazioni ufficiali. L’ Inter torna a San Siro con un obiettivo chiaro: vincere per avvicinarsi ulteriormente al tricolore e lasciarsi alle spalle le polemiche seguite all’eliminazione europea contro il BodoGlimt. La squadra nerazzurra, chiamata a una reazione immediata davanti al proprio pubblico, affronta un avversario tutt’altro che semplice come il Genoa, guidato da Daniele De Rossi. Una sfida che pesa non solo per la classifica, ma anche per il morale di un gruppo finito al centro delle critiche negli ultimi giorni. In difesa spicca la presenza di Stefan De Vrij dal primo minuto al centro del reparto. In avanti, invece, spazio alla coppia Bonny – Thuram, chiamata a garantire fisicità e profondità contro una retroguardia rossoblù compatta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Lecce Inter formazioni ufficiali: Zielinski ce la fa, c’è anche De Vrij. Di Francesco senza sorprese

Formazioni ufficiali Genoa Inter: le scelte di De Rossi e ChivuSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Contenuti e approfondimenti su Inter Genoa.

Temi più discussi: Inter-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Le probabili formazioni di Inter–Genoa; Inter-Genoa: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica di Serie A; Inter-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioni.

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: niente turnover pensando al Milan per Chivu, in campo Bonny e ThuramEcco le formazioni ufficiali di Inter e Genoa per la sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A: Chivu rinuncia al turnover e punta su Bonny al fianco di Thuram ... sport.virgilio.it

Inter-Genoa, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per smaltire il BodoL'Inter riceve il Genoa a San Siro nel 27° turno di Serie A. I nerazzurri, che vengono dall'eliminazione ai playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, sono primi nella classifica del campionato ... tuttosport.com

Inter-Genoa, Chivu potrebbe rilanciare Darmian a destra al posto di Luis Henrique @fcin1908it x.com

Stasera si canta #passioneinter #sansiro #sanremo #festivaldisanremo #intergenoa - facebook.com facebook