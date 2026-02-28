Inter Bodo Glimt l’eliminazione fa male ma la priorità può essere un’altra! L’analisi

L’Inter è stata eliminata dalla competizione contro il Bodo Glimt, una sconfitta che provoca delusione tra i tifosi. Nonostante l’esito negativo, la squadra potrebbe aver messo in secondo piano altri obiettivi durante la partita. La sfida si è conclusa con il risultato che ha messo fine alla corsa europea dei nerazzurri. La partita si è giocata in un clima di tensione e intensità.

Tutto quello che riguarda Inter Bodo Glimt. Temi più discussi: Sconfitta in Norvegia: Bodø/Glimt-Inter 3-1; Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Playoff Champions League, l'Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia. Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla ChampionsDopo il 3-1 rimediato in Norvegia, l'Inter deve vincere con 3 gol di scarto per ribaltare il risultato e approdare agli ottavi. Con una vittoria con due gol di scarto per i nerazzurri si andrebbe ai ... Inter-Bodo Glimt 1-2, risultato finale della partita di Champions: gol di Haude ed EvjenInter-Bodo Glimt di Champions League 1-2: il risultato finale del ritorno dei playoff, gol di Hauge ed Evjen. Norvegesi agli ottavi contro Liverpool o Tottenham, nerazzurri eliminati. Gli highlights, ... Inter eliminata a sorpresa dal Bodo/Glimt in Champions Per Boniek si è trattato soltanto di un incidente di percorso