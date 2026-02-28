Insegnare le emergenze a scuola | programmi aggiornati nel 75% dei Paesi europei eppure manca la formazione per i docenti Dati Eurydice

In quasi tre quarti dei Paesi europei, i programmi scolastici delle scuole primarie includono l’insegnamento delle emergenze e la gestione delle crisi, secondo i dati Eurydice. Tuttavia, la formazione iniziale degli insegnanti non prevede questa componente, lasciando quindi i docenti senza una preparazione specifica per affrontare situazioni di emergenza. La discrepanza tra i programmi e la formazione rappresenta un dato evidente.

Quasi tre quarti dei Paesi europei inseriscono la gestione delle crisi nei programmi della primaria. Tuttavia, la formazione iniziale dei docenti ignora questa necessità. Agli insegnanti vengono affidati compiti complessi senza fornire alcun supporto universitario. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assenteismo e abbandono scolastico precoce, il paper Eurydice: allerta precoce, piani personalizzati e formazione docenti nei 37 Paesi europeiContrastare l’assenteismo e prevenire l’abbandono scolastico precoce – Early Leaving from Education and Training (ELET) – è una priorità per i...

Dispersione scolastica: in Italia il motivo principale è la difficoltà con il percorso o le aspettative deluse. Dati a confronto dei paesi europeiNel 2024, il 14,2% dei giovani tra i 15 e i 34 anni nei Paesi dell’Unione europea ha interrotto almeno una volta un percorso di istruzione o...

Una raccolta di contenuti su Dati Eurydice.

Discussioni sull' argomento Piscina, 11enne rischia di soffocare a scuola: salvato da un insegnante; Formazione con ’Carrara cardio protetta’ e ’Occhio al bambino’; 11enne soffoca per una merendina in classe: salvato dalla prontezza dell’insegnante nel Torinese; Alunno rischia di soffocare con la merenda: salvato dall’insegnante - POP.

Qbe, 200mila euro per insegnare ai ragazzi ad affrontare le grandi emergenzeQbe Foundation, la fondazione che orienta le iniziative benefiche e le donazioni del gruppo assicurativo australiano, rinnova la collaborazione con Save the Children Italia sul progetto Feel Safe VR ... ansa.it