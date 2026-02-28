Insegnante investita da un furgone Dichiarata la morte cerebrale Si valuta l’espianto degli organi

Una insegnante di 53 anni è stata investita giovedì mentre tornava a casa in bicicletta, vicino a un asilo dove lavorava da anni. Dopo l’incidente è stata dichiarata la morte cerebrale e si sta valutando l’espianto degli organi. Sul fatto si stanno svolgendo le indagini, e numerosi commenti di cordoglio sono apparsi sui social network.

"Ciao cara Daniela. Foligno perde un'educatrice meravigliosa e una persona dolcissima". È uno dei tanti commenti che campeggia su Facebook per dare l'ultimo saluto alla maestra Daniela, la 53enne docente, investita giovedì mentre in bicicletta rientrava a casa dall'asilo, dove insegnava da anni. A dare la notizia della morte cerebrale è stata la Usl Umbria 2 con una nota di aggiornamento sulle condizioni di salute della donna. La Usl precisa che "le condizioni cliniche della signora sono purtroppo irreversibili per grave danno cerebrale post traumatico ed i sanitari, che al momento non possono dire altro, hanno dichiarato la morte cerebrale". È in corso la valutazione per l'espianto degli organi: un gesto di estrema generosità della famiglia in un momento di così straziante dolore.