Infortunio Maldini tegola Lazio | salta il Torino

Maurizio Sarri ha annunciato i convocati per la trasferta di Torino, una partita decisiva per la Lazio nel tentativo di mantenere vive le speranze di qualificazione europea. Tra i giocatori assenti c’è Maldini, che ha subito un infortunio, e la squadra dovrà fare a meno anche di altri elementi chiave. La partita rappresenta un’occasione fondamentale per i biancocelesti in questa fase della stagione.

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Torino-Lazio, partita importante per i biancocelesti che non possono più sbagliare se vogliono ancora credere alla qualificazione in Europa. Infortunio per Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante il prossimo impegno in campionato contro l'Atalanta, la Lazio affronterà i granata con la miglior formazione possibile anche se dovrà fare a meno di Daniel Maldini, rimasto nella capitale per un infortunio alla caviglia. Questa la lista dei convocati da parte di Sarri. Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel; Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor; Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.