India e Nanchino alla scoperta di Chieti in vista nuovi accordi per il teatro e l' economia locale FOTO

India e Nanchino stanno visitando Chieti per approfondire le collaborazioni in ambito teatrale e economico. L’evento, organizzato dalla presidenza del consiglio comunale, ha visto la partecipazione di rappresentanti provenienti dai rispettivi paesi e ha seguito il successo di un’altra iniziativa dedicata alla cooperazione internazionale con i Paesi Brics. Sono previsti nuovi accordi tra le parti.

Dopo la grande adesione e il successo dell’evento dedicato alla cooperazione internazionale con i Paesi Brics, “Nuove prospettive per le aziende abruzzesi nei Paesi Brics Focus Cina, India ed Etiopia", organizzato dalla presidenza del consiglio comunale e tenutosi due giorni fa con un’autorevole. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: A Chieti firmati i primi accordi di internazionalizzazione con Cina, India ed Etiopia Europa, Von der Leyen punta a nuovi accordi commerciali: autonomia economica e meno dipendenze in vista.La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso oggi una preoccupazione crescente riguardo alla necessità di un’azione... Tutto quello che riguarda India. Discussioni sull' argomento India e Nanchino: a Chieti vista nuovi accordi per Teatro ed economia locale; A Chieti firmati i primi accordi di internazionalizzazione con Cina, India ed Etiopia; Comune di Chieti, designati gli scrutatori per il referendum; SAN GIOVANNI TEATINO, IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FABIO PRIMITERRA RIENTRA A TEMPO PIENO A CHIETI. Zaynab Dosso è argento sui 60 m ai Mondiali di atletica indoor di Nanchino, oro alla KambundjiIl sorriso, alla fine di 60 metri corsi in totale apnea, è un po’ tirato. Zaynab Dosso voleva la medaglia d’oro come all’Europeo di Apeldoorn, due settimane esatte fa. Invece la palestrona di Nanchino ... corriere.it Ivana Bartoletti all’India AI Summit «Un’AI democratica per ridisegnare gli equilibri globali» x.com Tiny blooms, infinite grace..... Captured by Nikon Gear. West Bengal, India. 28-02-26 - facebook.com facebook