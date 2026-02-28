La Procura di Milano sta conducendo verifiche sul funzionamento del sistema di sicurezza del tram coinvolto nell’incidente. Sono state disposte autopsie per le persone decedute e sono in corso accertamenti tecnici sul veicolo e sul sistema di controllo. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti per chiarire la dinamica dell’incidente e i possibili malfunzionamenti.

AGI - La Procura di Milano sta svolgendo accertamenti sul sistema 'uomo morto' del tram della linea 9 che ieri è deragliato in viale Vittorio Veneto, a Milano, provocando la morte di due passeggeri e il ferimento di una cinquantina di persone, di cui alcuni ricoverati in codice rosso ma non in pericolo di vita. Il dispositivo montato sul tram deragliato era dotato di questo sistema e di un altro meccanismo detto 'sorvegliante' che blocca il mezzo se non rileva alcun movimento attivo da parte del guidatore per trenta secondi. Bisognerà capire se il sistema abbia funzionato o, se no, per quali ragioni. L'esperto conducente del tram deragliato, non lontano dalla pensione, è stato portato al Policlinico dopo l'incidente in codice verde dove dovrebbe restare ancora oggi per ulteriori verifiche sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidente tram: verifiche sul sistema, disposte le autopsie

Leggi anche: Milano: tram deragliato, procura dispone verifiche su sistema frenante

Crans-Montana, si muovono le procure italiane: disposte le autopsie. L’avvocato dei Galeppini: “Omicidio volontario”Mentre in Svizzera l’inchiesta sul rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana fa i primi passi concreti con l’arresto di Jacques...

Contenuti e approfondimenti su Incidente tram.

Temi più discussi: Incidente tram Milano, Sala: E' molto legato al conducente; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Inchiesta sull'incidente del tram a Milano, l'ipotesi del malore del conducente: Aveva saltato l'ultima fermata prima dell'incrocio; Milano, tram della linea 9 deraglia in centro e investe passanti. Le foto dell'incidente.

Incidente tram a Milano, l’ipotesi del malore del conducente: dalla fermata saltata allo scambio rimasto chiusoDeragliamento del tram a Milano, due morti e 39 feriti: ipotesi malore del conducente al centro delle indagini. blitzquotidiano.it

Incidente a Milano: cosa sappiamo sul deragliamento del tram in viale Vittorio VenetoRicostruzione dei fatti e aggiornamenti sulle vittime e i feriti dopo il deragliamento di un tram a Milano; testimonianze e accertamenti in corso ... notizie.it

Di @stibenmesa | Il giorno dopo il grave incidente del tram in via Vittorio Veneto, Milano si risveglia ancora frastornata dallo schianto che ha provocato la morte di due uomini e il ferimento di oltre cinquanta persone, la gran parte passeggeri del mezzo Atm - facebook.com facebook

#Milano, #incidente tram: concluse le operazioni di soccorso, squadre dei #vigilidelfuoco impegnate nella messa in sicurezza dell’area - x.com