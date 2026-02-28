Incidente tram a Milano la scoperta shock sull’autista! Perché la tragedia

Un incidente si è verificato a Milano coinvolgendo un tram che è uscito dai binari, causando danni e disagi nella zona. L’autista, secondo quanto si apprende, è stato immediatamente sottoposto a controlli e verifiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La scena è rimasta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Milano sa già cos’è accaduto. Sa del tram fuori controllo, delle sirene, del silenzio irreale dopo lo schianto. Quello che ora emerge, e che cambia il peso morale della tragedia, è un dettaglio che potrebbe riscrivere tutto: l’ipotesi di un malore improvviso dell’autista. Un istante, forse pochi secondi. Un vuoto nella percezione, un cedimento fisico, una vertigine che avrebbe potuto trasformare una giornata ordinaria in un disastro. È su quell’istante che si concentra ora l’attenzione degli inquirenti. Perché se davvero il conducente avesse perso lucidità, anche solo per un battito di ciglia, la dinamica dell’incidente assumerebbe contorni completamente diversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Incidente Tram a Milano, la scoperta sull’autista: cosa è emersoUn rumore secco, poi urla, polvere e persone che corrono senza capire dove guardare.

