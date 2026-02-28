Incidente sulla Pontina atterra l' eliambulanza

Questa mattina alle 11 sulla Pontina, al km 74 vicino a Borgo Isonzo, si è verificato un incidente grave che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, dove sono state trovate le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti sono ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla Pontina, al km 74, nei pressi di Borgo Isonzo. E' servito l'intervento dell'eliambulanza per trasportato uno dei feriti al San Camillo di Roma. Risulta ferita anche una donna che era in macchina con lui e trasportata al Santa.