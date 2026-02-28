Incidente sfiorato a Qualiano | l’incrocio di via Falcone resta pericoloso

Nessun ferito nell’incidente sfiorato a Qualiano, ma l’incrocio di via Falcone continua a essere considerato pericoloso. Le autorità hanno segnalato la necessità di interventi immediati per migliorare la sicurezza di quella zona. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti, che chiedono interventi rapidi per evitare ulteriori rischi. La strada rimane al centro di preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica.

