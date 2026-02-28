Inchiesta maltrattamenti al Don Uva | ingiusto il licenziamento di un oss azienda condannata a 12 mensilità

Un giudice del lavoro ha condannato l’azienda coinvolta in un caso di maltrattamenti all’interno della struttura ‘Opera Don Uva’, stabilendo che il licenziamento di un operatore socio sanitario, avvenuto nel 2017, è stato ingiusto. La decisione si basa su un procedimento legale che ha evidenziato la condanna aziendale a risarcire 12 mensilità all’operatore coinvolto.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Lilia M. Ricucci, in merito ai gravissimi fatti avvenuti all'interno della struttura ‘Opera Don Uva’, ha ritenuto che il licenziamento di Vittorino De Santis, operatore socio sanitario a tempo indeterminato in forza presso Universo Saluto dal primo ottobre 20917. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

