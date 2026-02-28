Incendio a Paderno brucia appartamento a Cassina Amata | Statale dei Giovi bloccata

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Reali 74, a Paderno Dugnano, poco prima delle 15:30 di sabato. L’incendio ha interessato un alloggio situato vicino alla Statale dei Giovi, creando blocchi nel traffico in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Incendio a Paderno Dugnano. Brucia un appartamento in via Reali 74 all'altezza di Cassina Amata. Il rogo è divampato poco prima delle 15:30 di sabato