È stato inaugurato il nuovo parco di 8.000 metri quadrati in via Perosi, offrendo uno spazio verde alla città. L’area comprende anche una pista ciclopedonale che collega via Martiri delle Foibe con via Leoncavallo. L’apertura è stata segnata da una cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità locali e dei cittadini. Il parco è ora accessibile a tutti per attività all’aperto e passeggiate.

Aperta la nuova area verde in via Perosi: 8.000 metri quadri a disposizione della città e una pista ciclopedonale che collega via Martiri delle Foibe con via Leoncavallo. Il parco ha un doppio ingresso da via della Birona e via Leoncavallo e comprende impianti di illuminazione, videosorveglianza, irrigazione, panchine e cestini, un percorso ciclopedonale lungo 250 metri e un gioco “a chiocciola” realizzato in pietra lavica di pregio. L’operatore ha piantumato 35 essenze arboree. Altri 32 alberi verranno piantumati il mese prossimo dal Comune. "Si tratta di un intervento molto atteso che consegna al quartiere uno spazio verde fruibile e di qualità in un contesto densamente abitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurato il parco di 8mila metri quadri in via Perosi

Leggi anche: Il nuovo parco di 8mila metri quadrati con tante piante e pista ciclabile che "riunisce" il quartiere

Altri aggiornamenti su Inaugurato.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Inaugurato nuovo bosco urbano nel Parco di San Sebastiano; Inaugurato il nuovo parco di via Verona: spazio verde rinnovato per sport, famiglie e socialità; Inaugurato il parco di 8mila metri quadri in via Perosi; Spagna - Inaugurato il nuovo Parco San Giovanni Bosco a Carmona - ANS.

Inaugurato il nuovo giardino di via Perosi: 8mila metri quadri di verde nel cuore di CazzanigaIl parco, che ha un valore di poco superiore ai 250 mila euro, essendo dotato di doppio ingresso, ha il merito di mettere in collegamento via Perosi con via Leoncavallo, risparmiando così ai residenti ... mbnews.it

Parco giochi inclusivo a Carovigno: inaugurato il nuovo spazio di socialità in piazzetta Caduti di NassiryaIl nuovo parco giochi inclusivo in piazzetta Caduti di Nassirya diventa così non solo uno spazio urbano riqualificato, ma un vero e proprio manifesto di civiltà: un luogo dove inclusione, rispetto, ... brindisilibera.it

Nicola Corradini Inaugurato lo spazio culturale dedicato alle nuove generazioni. L’ex bocciodromo diverrà palestra della loro creatività - facebook.com facebook

A Siculiana inaugurato un monumento ai “438 siciliani infoibati”. L’elenco è stato verificato da una commissione Tra i nomi compaiono persone che l’Albo Caduti e Dispersi RSI indica come appartenenti a PFR o GNR. Sono stati distinti civili e membri RSI L x.com