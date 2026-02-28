Inalca nuovo allarme | Mancano le firme | cassa ancora al palo

Inalca ha segnalato un nuovo problema legato alla mancanza di firme necessarie, che ha causato un blocco nella gestione della cassa integrazione. I lavoratori coinvolti, tra cui ex dipendenti Gescar, continuano ad aspettare il pagamento delle mensilità arretrate, con ritardi che si protraggono da settimane. La situazione riguarda sia gli assegni di gennaio che quelli relativi agli ultimi due mesi dell’anno scorso.

Pesanti ritardi burocratici rendono ancora più difficile il percorso lavorativo e personale dei lavoratori Inalca, compresi quelli ex Gescar, che da settimane attendono il versamento della cassa integrazione: i primi da gennaio, i secondi anche per gli ultimi due mesi del 2025. "Ho lavorato per 18 anni in Inalca, anche nella zona fredda – spiega Silvia –. Ho un figlio disabile e un mutuo da pagare. Dopo l’incendio sono stata tra gli operai che hanno scelto di sobbarcarsi la trasferta a Castelnuovo, nel modenese. Sono due mesi che non vedo un euro e non so come fare nella quotidianità". A causa dei meccanismi di controllo ministeriali e della recente, complessa riorganizzazione societaria – con l’inglobamento di Gescar in Inalca – la vicenda è diventata una corsa a ostacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

