in pensione il responsabile del serd di pisa francesco lamanna

Il responsabile del SerD di Pisa, Francesco Lamanna, è andato in pensione. La sua uscita si è verificata venerdì 27 febbraio, segnando la fine di un ruolo importante per il sistema sanitario locale. Con questa data si chiude un periodo di servizio nel settore della salute pubblica nel territorio pisano.

Pisa, 28 febbraio 2026 – Con la giornata di ieri, venerdì 27 febbraio, si è concluso ufficialmente un capitolo fondamentale per la sanità del territorio pisano. Il dottor Francesco Lamanna ha infatti svolto il suo ultimo giorno di servizio come responsabile del SerD della Zona Pisana, lasciando l’incarico per godersi il meritato traguardo della pensione. L’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme all’Area Dipendenze del Dipartimento di salute mentale e a tutti i numerosi colleghi che hanno condiviso con lui anni di impegno in prima linea, desidera esprimere i più profondi e sentiti auguri per questa nuova stagione della sua vita. Si tratta di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pisa, va in pensione il dottor Francesco Lamanna. I colleghi: “Grazie di tutto”Pisa, 28 febbraio 2026 – Per il dottor Francesco Lamanna, responsabile del SerD della Zona Pisana, il 27 febbraio è stato l’ultimo giorno di...

