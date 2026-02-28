In Iran meno di 500 italiani Tajani | Non abbiamo richieste di lasciare il Paese

In Iran ci sono meno di 500 italiani, e il governo italiano assicura che non ci sono richieste di lasciare il Paese. Con il progredire degli attacchi e delle tensioni, le autorità italiane monitorano la situazione dei loro cittadini presenti nella regione. Al momento, non ci sono indicazioni di evacuazioni o misure straordinarie da parte delle autorità italiane.

Per ora nessuna segnalazione, tuttavia l'ambasciata italiana del governo di Roma a Teheran è pronta a organizzare l'evacuazione in Azerbaigian Con il passare delle ore e degli attacchi, il governo italiano pensa ai suoi concittadini che in Iran sono meno di 500. Si trovano principalmente nell’area di Teheran. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha sottolineato che “Sono quasi tutti residenti in Iran”, precisando ai giornalisti che lo hanno interpellato alla Farnesina che “fino ad adesso non abbiamo avuto richieste di lasciare il Paese”, anche se la nostra ambasciata a Teheran è pronta a organizzare l’evacuazione in Azerbaigian degli italiani che volessero uscire dalla Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

