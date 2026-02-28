In Consiglio ?fuoco amico? contro Marchionna e rottura con i Moderati sul documento segreto di Loiacono

Poche ore dopo la nomina dei nuovi assessori e del vice sindaco a Brindisi, il consiglio comunale si è acceso con tensioni tra i gruppi politici. Durante la seduta, sono emerse divergenze tra i rappresentanti di maggioranza e i Moderati, in particolare riguardo a un documento riservato di Loiacono. Le discussioni si sono fatte accese, evidenziando uno scontro interno alla maggioranza.

A poche ore dalla nomina dei nuovi assessori e del vice sindaco da parte del primo cittadino di Brindisi Giuseppe Marchionna, esplodono in consiglio comunale le tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra. Borromeo e il «duro colpo alla democrazia» Ad aprire le danze, dopo l'ufficializzazione dell'entrata in giunta di Fabio Di Bello, Lucia Vantaggiato e Giuseppe De Maria e dell'ingresso in Consiglio, per surroga, della consigliera Annamaria Magrì, è stato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mario Borromeo che, insieme a Lucia Vantaggiato, era stato indicato dal coordinamento cittadino come nome da inserire nell'esecutivo in rappresentanza di FdI.