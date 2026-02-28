In casa aveva 8 chili di sigarette di contrabbando | rischia una multa shock

Durante un controllo a Lana, la polizia locale di Merano ha trovato circa otto chili di sigarette di contrabbando, suddivise in quasi 400 pacchetti destinati al mercato illecito. L’intervento ha portato al sequestro della merce e al rischio di sanzioni economiche molto elevate per il proprietario dell’abitazione. L’operazione si è conclusa con il ritiro della merce e l’avvio delle procedure legali.

Fiumicino: sequestrati in aeroporto 156 chili di sigarette di contrabbando, due denunceDue persone sono state denunciate, mentre altre due sono state sanzionate, con un totale di 156 chili di sigarette di contrabbando sequestrate.

Contrabbando di tabacchi, sequestrati oltre 256 chili di sigarette: nel Salento arrestato un 21enneUn’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato, nella serata del 26 gennaio scorso, all’arresto nel Salento di un uomo del 2005,...

