In arrivo su HBO l’ultima stagione di The Comeback

La terza e ultima stagione della comedy originale The Comeback, creata da Michael Patrick King e Lisa Kudrow, debutta su HBO il 22 marzo e in Italia è disponibile in esclusiva streaming solo su HBO Max da lunedì 23 marzo. Gli otto episodi della stagione saranno pubblicati con cadenza settimanale fino al finale di serie, previsto per lunedì 11 maggio. Logline Stagione 3: A 20 anni dal suo debutto, la comedy originale HBO ritorna con Lisa Kudrow che riprende il ruolo, candidato agli Emmy, dell’attrice Valerie Cherish. Cast Stagione 3: Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern e Andrew Scott. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Valerie Cherish On Hot Ones! Lisa Kudrow Returns For The Comeback Season 3!

Tutto quello che riguarda The Comeback.

