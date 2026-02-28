Un'impresa è stata condannata per aver sottratto i canoni dei loculi cimiteriali e ora la magistratura contabile ha aperto un’indagine sui pagamenti relativi al cimitero di Monte San Vito. La vicenda riguarda i canoni percepiti dall’impresa, che sono stati oggetto di un procedimento penale per peculato. La nuova inchiesta si concentra sui pagamenti e sulla gestione dei loculi della struttura.

Dopo la condanna penale per peculato adesso indaga anche la magistratura contabile sui loculi del cimitero di Monte San Vito. E’ in fase di avanzata istruttoria alla Corte dei Conti anche il mancato riversamento delle commissioni per la concessione dei loculi cimiteriali e il complessivo danno contestato, comprensivo di quello all’immagine, quantificato in quasi 200mila euro all’impresa edile che più di dieci anni fa si era aggiudicata l’appalto in project financing legato oltre che alla costruzione anche alla gestione di alcuni loculi del cimitero cittadino. L’impresa, stando al procedimento penale che l’aveva portata a processo al tribunale di Ancona con condanna definitiva in Cassazione, si era intascata i soldi dei canoni senza girarli al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impresa si era intascata i canoni di loculi cimiteriali

