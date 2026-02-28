Imballaggi ’sostenibili’ Da Conad vaschette per la gastronomia totalmente riciclabili

Conad ha introdotto nuove vaschette per la gastronomia realizzate con materiali riciclabili e sostenibili. Le confezioni sono fatte in cartoncino rivestito di biopolimero e chiuse con un film di carta compostabile. I materiali utilizzati provengono da fonti rinnovabili, offrendo un’alternativa più ecologica rispetto ai tradizionali imballaggi. Questa novità riguarda esclusivamente il settore delle confezioni per la gastronomia.

Vaschette in cartoncino rivestito di biopolimero, film di chiusura in carta compostabile, materiali provenienti da fonti rinnovabili. Nei tre supermercati Conad di Grosseto debutta un nuovo sistema di confezionamento per i prodotti di gastronomia e bar che punta a ridurre l’uso della plastica e l’impatto ambientale. La novità, introdotta a partire da febbraio, si chiama ’Ccm BeBio System’ ed è un sistema brevettato pensato per contenere e proteggere ogni tipo di alimento, fresco o cucinato. I contenitori sono disponibili in vari formati e possono essere smaltiti, a seconda delle disposizioni comunali, nell’organico o nella carta: sia la vaschetta sia la pellicola di chiusura sono infatti riciclabili al 100%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

