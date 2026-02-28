Il vocal coach commenta Sanremo 2026 | Alcuni duetti scelte di marketing L’incoerenza si percepisce

Il vocal coach ha commentato la quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1, definendola la più attesa. Ha osservato che alcune scelte di duetti sembrano essere state fatte più per motivi di marketing, evidenziando come si percepisca un’incoerenza nelle selezioni e nelle esibizioni.

La quarta serata del Festival di Sanremo, andata in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1, è quella più attesa. Dopo ovviamente la finalissima. È la serata delle cover, quella dove sul palco dell'Ariston duetti sorprendenti danno origine a riarrangiamenti e reinterpretazioni di successi conosciuti. In particolare, a Sanremo 2026 gli anni Ottanta l'hanno fatta da padrone. Molte le canzoni scelte di quell'epoca, a cominciare da Occhi di gatto, cantata da Bambole di Pezza con Cristina D’Avena, a Andamento lento cantata da LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo e piazzatasi nella top 10 (leggi la classifica). 🔗 Leggi su Dilei.it

Il vocal coach commenta Sanremo 2026: "Masini regge, Fedez deve dimostrarlo"

Il vocal coach commenta Sanremo 2026: "Lavoro enorme dietro Ermal Meta"

