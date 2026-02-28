Ogni febbraio a Napa si svolge l’asta Premiere Napa Valley, un evento importante nel mondo del vino. Quest’anno, però, alcuni risultati non sono stati resi pubblici, lasciando spazio a incertezze e domande sulla trasparenza dell’evento. La manifestazione attira professionisti e appassionati, offrendo un’occasione unica di scambio e investimento nel settore vinicolo. La scelta di mantenere segreti alcuni dati ha suscitato curiosità tra gli osservatori.

C’è un’asta che si tiene ogni febbraio a Napa, la Premiere Napa Valley, e quest’anno qualcuno ha preferito non rendere pubblici i risultati. Peccato per loro, perché W. Blake Gray di Wine-Searcher li ha trovati comunque: il prezzo medio a bottiglia è sceso del 39 per cento rispetto a tre anni fa, toccando quello che potrebbe essere un minimo storico. Non è solo un numero brutto su un foglio Excel. È il segnale che qualcosa si è rotto nel racconto che l’industria si ripeteva da decenni. Il Cabernet Sauvignon di Napa era il feticcio per eccellenza del vino-merce: potente, riconoscibile, intercambiabile, riproducibile in scala. Un prodotto pensato per essere desiderato a prescindere da dove venisse, purché avesse quel nome sul retro etichetta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vino non è un prodotto, è un luogo

Il vino del futuro verrà prodotto sulle montagneViticoltura eroica, biodiversità e cambiamento climatico: Patrick Ronzani e Nicolas Bovard raccontano perché i vini di montagna, e quelli della Valle...

Leggi anche: Lombardia e la nuova “guerra’ del vino”: si chiama Lumbarda Dop ma è prodotto in Croazia

Cibo medicina | Ricetta per mantenersi in salute anche a tavola. #parte1

Aggiornamenti e contenuti dedicati a vino.

Temi più discussi: Vi svelo un segreto: i giovani non hanno mai bevuto vino (se non per ubriacarsi); Non replicabile | Il vino non è un prodotto, è un luogo; Calabria, il vino giusto non basta: ecco come raccontarlo (e a chi); Grazie al vino giusto, la cura del territorio crea biodiversità, inclusione e comunità nel mondo.

Il vino ha sempre bisogno di tempo: acquistare oggi, consumare domaniDa una parte le cantine non hanno lo spazio e le risorse per stoccare grandi quantità di vino, dall’altra i consumatori (e i ristoratori) sono abituati a richiedere sempre e solo l’annata più fresca ... editorialedomani.it

Slow wine fair in crescita. Ma non c’è spazio per i vini dealcolatiL’Exhibition manager Alice Giuliani fa il punto sull'edizione di quest'anno: Tra le novità più belle lo spazio dedicato alle annate storiche ... repubblica.it

"Cari cantanti di Sanremo, no a colazione focaccia e cappuccino. Vino Un calice”. I consigli dell'esperta - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com

Dal Salone di vino di Torino al whisky in rassegna a Roma, gli appuntamenti da non mancare - facebook.com facebook